 

А за кого ей надо замуж? – Личное мнение

17.11.2021, 19:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сетевую общественность взорвало тихое семейное счастье 59-летнего Рустама, понимаешь, нашего Тарико с 21-летней Мисс России 18-го года Юлечкой Полячихиной.

Влюблённые наслаждались на фестивале в Дубае. Рустам — выступлением Дианы Арбениной. Юля — обществом Рустама.


Фото: Соцсети

Недавно Полячихина родила Розочку — малышку назвали в честь мамы Тарико.

И чего все вопят?

Рустама одаривала своим вниманием Виктория Лопырёва. А вот Алёна Гаврилова (бывшая/нынешняя Агаларова) так вообще родила от Тарико сына.


Фото: Соцсети

Значит, в Рустаме есть что-то такое хорошее, что привлекает красивейших женщин. Ум, честь, совесть и, не побоюсь этого слова, рыцарское отношение к женщине.

Ладно, попроще скажу: бабам он нравится.

Чего сетевая общественность возмущается, я не понимаю. Почти 40 лет разницы? Ну, так тоже бывает — разве это единственный случай?

Да и признанной на конкурсе красавицей Юле — что ей делать? Посоветуете рожать не от олигарха, а от студента Ярослава или Петра?

Нет, ну серьёзно!

Юля занималась хорошо бадминтоном и аква-аэробикой. Мама работала в Чувашии маникюршей. За победу на Мисс Россия Юлечке дали Хюндай.

И за кого ей надо было замуж, по-вашему? Короче, отстаньте от девки.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Александр Петров впервые показал на фото свою родную сестру

12.09 / «Взял козла за рога!»: Евгений Петросян рассказал, как со своей супругой провел отпуск в Сочи

14.12 / Выстрел из четвертого измерения

29.01 / Мнение: Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

25.05 / Что будет с курсом рубля в июне

15.02 / В Японии считают, что США причастно к землетрясению в 7,3 балла

14.04 / На севере Красноярского края появится современный туристический комплекс

20.06 / В НАТО признали заимствование технологии понтонной переправы у России и извинились

17.11 / Россию не застали дома

13.07 / Скандалы: «Антифашизм» Bellingcat

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика