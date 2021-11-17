А за кого ей надо замуж? – Личное мнение

Сетевую общественность взорвало тихое семейное счастье 59-летнего Рустама, понимаешь, нашего Тарико с 21-летней Мисс России 18-го года Юлечкой Полячихиной.

Влюблённые наслаждались на фестивале в Дубае. Рустам — выступлением Дианы Арбениной. Юля — обществом Рустама.



Фото: Соцсети

Недавно Полячихина родила Розочку — малышку назвали в честь мамы Тарико.

И чего все вопят?

Рустама одаривала своим вниманием Виктория Лопырёва. А вот Алёна Гаврилова (бывшая/нынешняя Агаларова) так вообще родила от Тарико сына.



Фото: Соцсети

Значит, в Рустаме есть что-то такое хорошее, что привлекает красивейших женщин. Ум, честь, совесть и, не побоюсь этого слова, рыцарское отношение к женщине.

Ладно, попроще скажу: бабам он нравится.

Чего сетевая общественность возмущается, я не понимаю. Почти 40 лет разницы? Ну, так тоже бывает — разве это единственный случай?

Да и признанной на конкурсе красавицей Юле — что ей делать? Посоветуете рожать не от олигарха, а от студента Ярослава или Петра?

Нет, ну серьёзно!

Юля занималась хорошо бадминтоном и аква-аэробикой. Мама работала в Чувашии маникюршей. За победу на Мисс Россия Юлечке дали Хюндай.

И за кого ей надо было замуж, по-вашему? Короче, отстаньте от девки.

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