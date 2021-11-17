Мнение: Нелепая Дума

“Руководству Думы поступил прокурорский запрос о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Рашкина”.

“Лосиная история” подходит к своему естественному финалу. Я подозреваю, что тут действовали с двух сторон сразу – и от АП, и от руководства самой Компартии: им обоим стал неудобен Рашкин, как слишком “отвязавшийся” и “несистемный”, но при этом пользующийся серьезной поддержкой внутри самой КПРФ, еще немного – и вроде как есть риск, что партия станет “неуправляемой” (с точки зрения Кремля, естественно).

Поэтому Рашкина просто и тупо “сливают” под первым попавшимся предлогом – хотя, кого в “глубинном народе” ни спроси, никто не сможет объяснить, какое, собственно, преступление тот совершил. Лося завалил? В сезон охоты?! Тушу перевозил в багажнике? А что ж – должен был на себе тащить??

90% обывателей в стране в упор не поймут, о чем вообще речь. “Что-то баре мутят”. Кремль спасает то, что из этих 90% – 87% понятия не имеют, кто такой этот Рашкин, и никогда его не видели и даже не слышали такую фамилию. Политфункционеров хоть Едра, хоть Комми, хоть навальновцев губит одно и то же со времен еще царской России – “страшно далеки они от народа”. Правда, именно своей охотой Рашкин к народу скорее приблизился. Более того, весь этот “охотный пиар” мог бы стать для него хорошим толчком для обретения реально народной популярности… если бы он был помоложе хотя бы четверть века. 66 лет – не возраст для начала настоящей политической карьеры в публичной политике, да и по Рашкину всё видно, всё написано на лице: это человек уже на излёте.

Только старческая мафия, которая сейчас – и в очередной раз в истории – засела в Кремле, могла увидеть в нем, 66-летнем, угрозу.

Но Дума Рашкина, очевидно, сдаст “органам” на расправу. Компартия ничего не сможет противопоставить – у Единой России в Думе 308, что ли, голосов, при том, что для выдачи хватило бы и 226. Вообще дичь, конечно – эта Дума с 308 голосов из 450 у “партии власти”. Получается, что при желании ЕР может вот так, “во взаимодействии с прокуратурой”, переправить из думских кресел в Лефортово хоть вообще всю “избранную оппозицию”. По конвейеру, машиной голосования.

И я б не исключил, что Кремлю это покажется хорошей идеей.