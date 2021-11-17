 

Мнение: Передаточное звено

17.11.2021, 19:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года. Песков уже прокомментировал это решение и, пожалуй, редкий случай — не сообщил, что это не вопрос Кремля, а потому ему сказать нечего.

Песков заявил, что эпидемия длится уже два года, хотя мы рассчитывали на год, не более. Поэтому сколько она продлится — неизвестно, и продление новых правил — вопрос технический. То есть, потребуется — продлят еще.

Объясняется всё крайне просто. Кремль в этой истории никто и звать его никак.Сколько продлится «эпидемия», решают совсем другие люди, которые кремлевским ничего не докладывают, а ставят их перед фактом.Свои решения эти люди доводят через структуры Поповой, Голиковой, которые и принимают решения строго по инструкциям, спущенным от этих людей. Страна Неизвестных Отцов — но не в национальном, а планетарном масштабе. Россия — просто провинция этой страны, неукоснительно исполняющая руководящие указания.

Телевизор, правда, распинается про суверенитет и могучую поступь, но кто в здравом уме будет смотреть телевизор?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В Минпромторге сообщили об обнаруженных утюгах со встроенной «прослушкой»

08.08 / Эксперты назвали ТОП-10 лучших кабриолетов стоимостью до миллиона рублей

15.05 / Красимся в рыжий: самый популярный летний тренд 2021 (фото)

26.05 / Мнение: О том, что происходит сейчас в науке

30.04 / Пассивное курение увеличивает риск рака ротовой полости на 50%

23.05 / Новый кризис репликации: цитируется исследование, которое с меньшей вероятностью будет правдой.

08.12 / Мнение: Голосование по “проблеме милитаризации Крыма”

15.07 / Мнение: Проведет ли Путин денежную реформу?

13.01 / Мнение: Конспирология Потопа (первые 3 Части)

29.01 / Володин назвал самый важный закон января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика