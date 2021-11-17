Мнение: Передаточное звено

Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года. Песков уже прокомментировал это решение и, пожалуй, редкий случай — не сообщил, что это не вопрос Кремля, а потому ему сказать нечего.

Песков заявил, что эпидемия длится уже два года, хотя мы рассчитывали на год, не более. Поэтому сколько она продлится — неизвестно, и продление новых правил — вопрос технический. То есть, потребуется — продлят еще.

Объясняется всё крайне просто. Кремль в этой истории никто и звать его никак.Сколько продлится «эпидемия», решают совсем другие люди, которые кремлевским ничего не докладывают, а ставят их перед фактом.Свои решения эти люди доводят через структуры Поповой, Голиковой, которые и принимают решения строго по инструкциям, спущенным от этих людей. Страна Неизвестных Отцов — но не в национальном, а планетарном масштабе. Россия — просто провинция этой страны, неукоснительно исполняющая руководящие указания.

Телевизор, правда, распинается про суверенитет и могучую поступь, но кто в здравом уме будет смотреть телевизор?

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