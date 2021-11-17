Мнение: Частичная легитимизация Лукашенко

Частичная легитимизация Лукашенко

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, как и было договорено ранее, состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Касался разговор, как известно, ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились Президент Беларуси и и.о. канцлера Германии о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", – рассказали в пресс-службе.

Также в разговоре с и.о. канцлера Германии до Президента Беларуси была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.

Договорились Александр Лукашенко и Ангела Меркель и о контактах впредь

https://www.belta.by/president/view/itogi-razgovora-lukashenko-s-merkel-problema-bezhentsev-vynositsja-na-uroven-belarusi-i-es-470126-2021/ – цинк

В целом, Лукашенко может записать себе победу по очкам.

Разговаривать с собой заставил, частично признать себя также вынудил, тем более, что Россия демонстративно отморозилась от предложений выступать посредником и сразу направила европейцев напрямую общаться с Батькой, чего Европе очень не хотелось делать. А пришлось. Причем второй разговор с Лукашенко был согласован на уровне руководства ЕС.

Европа может на словах сколько-угодно рассказывать о нелегитимности белорусских властей, но когда ее приперли к стенке, она с этими самыми "нелегитимными властями" вполне себе легитимно готова вести переговоры. Хотя разумеется в официальных заявлениях в ЕС теперь будут говорить, что "это другое" и "это не то, о чем вы подумали".

Само собой, не забыли и о пожелании беженцев попасть в Германию, куда их в свое время приглашала Меркель. Также стоит отметить, что до Лукашенко через Меркель доводят просьбы главы Европейской Комиссии.

В целом, звонки от Меркель серьезно так подорвала политику непризнания Лукашенко Наверняка ей в Германии (и не только) за это достанется (впрочем, бабушка старая, бабушке скоро на пенсию, бабушке уже все равно).

Таким образом, линия с мигрантами более чем успешно работает. "Дойче Велле" уже переобулась и вместе "фальсифицированных выборов в Белоруссии" начала писать https://www.dw.com/pl/rz%C4%85d-niemiec-broni-telefonu-merkel-do-%C5%82ukaszenki/a-59847070?maca=pl-Twitter-sharing "неоднозначных выборов".

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