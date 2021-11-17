Корона из кос и низкий хвост под кепку: восемь экспресс-причесок на длинные волосы, когда не хватает времени

Если у вас катастрофически не хватает времени на качественную прическу из длинных волос, не стоит паниковать. Вы можете выбрать себе укладку, которая выполняется очень быстро, но при этом выглядит не менее привлекательно, чем оформленная мастером из салона.

Корона из кос

Эта прическа выглядит очень аккуратно, стильно и эффектно. Расчешите волосы по направлению длины и разделите их на две части вертикальным центральным пробором. Каждую часть сплетите в косичку. Затем поднимите косички вверх и направьте каждую в противоположную сторону (правую – налево, а левую – направо). Кончики закрепите резинками и зафиксируйте на голове, спрятав их под волосами.

“Пузырьковая” коса

Соберите волосы в низкий хвост и закрепите резинкой у основания (можете взять ленту и завязать бант или прикрепить декоративную заколку). Затем закрепите еще одну резинку чуть ниже. На таком же расстоянии расположите следующую резинку и так до окончания длины.

Низкий хвост под кепку

Если вы любите носить головные уборы, но при этом ваши волосы очень густые, можно выбрать эту прическу. Достаточно будет собрать локоны внизу в хвост или пучок. Тогда ваша укладка будет аккуратной и оригинальной, а кепке ничего не будет мешать смотреться практически идеально (вы ее сможете полноценно надеть на голову).

“Мальвинка”

Отличный вариант, для того чтобы выглядеть эффектно и при этом потратить на укладку минимальное количество времени. Разделите волосы горизонтальным пробором на выбранной вами высоте и закрепите верхнюю часть резинкой или декоративной заколкой. Можно не собирать всю верхнюю часть, а отделить две боковые пряди и соединить их в центре затылочной зоны. Как минимум волосы не будут падать на лицо и мешать вам выполнять работу.

Обруч или повязка на голову

Можно просто расчесать волосы по направлению длины и надеть сверху оригинальный аксессуар в виде обруча или повязки. Выберите ту расцветку и форму, которая вам больше всего импонирует и гармонично сочетается с другими предметами одежды. Преимущество прически состоит в том, что она выполняется практически за несколько минут, но при этом позволяет образу выглядеть целостным и законченным.

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Высокая “мальвинка” в стиле 90-х

В девяностых годах прошлого века был в тренде объем в области макушки. Поэтому почти все прически основывались на этом элементе. Можно сделать прикорневой начес или собрать волосы в «мальвинку» в самой верхней части головы. Отделите локоны горизонтальным пробором и соберите в хвост верхнюю половину. Если у вас есть челка, можете ее оставить. При желании можно также выпустить по локону с каждой стороны (отделить небольшие пряди).

Низкий хвост и челка-шторка

Сегодня челка-шторка в тренде, поэтому любая прическа будет смотреться модно и стильно. Можно просто оставить волосы распущенными или собрать их в низкий хвостик. Больше нравится пучок? Не ограничивайте себя в желаниях.

Соберите локоны в хвостик, несколько раз оберните их вокруг своей оси, а затем у его основания и закрепите кончики шпильками (невидимками). Челку можно немного завить или распрямить, сделав центральный или боковой пробор.

Использование платка или косынки

Нет ничего проще, чем сделать очень оригинальную прическу с использованием такого аксессуара, как платок. Выберите подходящую расцветку так, чтобы он гармонично сочетался с другими предметами вашей одежды (или аксессуарами) и повяжите его так, как вам нравится. Можно выбрать жгут, узел или несколько узлов.

Однако в этом и предстоящем сезоне в моде платок в виде банданы. Повяжите его на голову таким способом, и ваш образ сразу станет стильным и привлекательным. Плюс этой прически в том, что вам ничего не нужно делать с волосами. Достаточно их просто расчесать (можно немного завить или, наоборот, распрямить).