Опубликована информация о самом длинном в истории Земли динозавре

Суперзавр – такое название получила самая длинная в истории нашей планеты рептилия. Она же (Supersaurus) и самая большая, говорят специалисты. На русском языке название должно было звучать как «сверхъящер». Но существовал ли он на самом деле?

Как оказалось, ответ на данный вопрос ученые дали, имея в свое распоряжении всего лишь несколько ребер, позвонков и некоторые другие ископаемые кости скелета древнейшего представителя фауны.

Еще одна «новость» состоит в том, что весь этот материал найден еще в 1972 году. Но только недавно появились результаты исследований. А предыдущее поколение ученых полагало, что все эти кости принадлежали к разным организмам. И все же современные ученые готовы отстаивать теорию о существовании суперзавра. Для этого у них есть свои доказательства.