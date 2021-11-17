 

Ученые обнаружили следы развитых технологий древних майя

17.11.2021, 18:38, Разное
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Ученые, работающие на базе Университета Брауна, обнаружили следы развитых технологий древних майя. По их словам, до 900 года нашей эры существовали целые королевства, представители которых применяли устойчивые методы сельского хозяйства. В результате они имели безопасность в продовольственном плане.
В Мексике археологи в рамках нового этапа научной работы провели лазерное сканирование на площади 331 квадратный километр. В этом специалистам помог авиалидар высокого разрешения. На этой территории когда-то существовали целых три королевства майя. Следы древних поселений показали цифровые модели местного рельефа.

Некоторые царства характеризовались слишком низкой плотностью населения. Ученые установили, что они существовали в период между 350 и 900 годами нашей эры. При этом у них были достаточно развиты технологии сельского хозяйства. В частности, удовлетворялись не только базовые жизненные потребности, но и фиксировались излишки продовольствия. Это указывает на то, что коренные мезоамериканцы обладали стратегическим мышлением.

В основном племена майя занимались выращиванием кукурузы. Также они успевали строить дамбы, террасы, поля с каналами.

Источник: lenta.ru



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