 

Марат Башаров прокомментировал смерть партнерши по “Танцам со звездами”

17.11.2021, 18:38, Разное
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Актер Марат Башаров прокомментировал смерть своей партнерши по танцам Кристиной Асмаловской. Он заявил, что она была несчастна.
Башарову известно, что 41-летняя Кристина Асмаловская скончалась. До общения с журналистами он говорил с ее матерью. Вместе с Асмаловской актер принимал участие в телепроекте «Танцы со звездами», пара эффектно выступала на паркете. У них не было никаких близких отношений, но по жизни они дружили. Кристина Асмаловская знакомила Башарова с миром танцев, разъясняла многие вещи, учила.

Актер с сожалением отметил, что в результате коронавируса все чаще гибнут молодые, красивые и талантливые люди. Он призвал по возможности относиться к данной болезни более серьезно и в обязательности прививаться. Никто не знает, где может застать COVID-19.

У Кристины Асмаловской было несколько романов, но семьей обзавестись ей так и не удалось. В данном плане она являлась несчастным человеком. Ей хотелось родить ребенка. Башаров не может представить, насколько матери тяжело хоронить дочь.

О смерти танцовщицы в социальных сетях пояснила ведущая Татьяна Черняева. На протяжении семь лет она работала в телевизионной школе клоунов. Ее любили не только маленькие зрители, но и коллеги, поскольку артистка отличалась тактом и добротой.



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