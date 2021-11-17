 

Агата Муцениеце призналась, что поздравила Павла Прилучного с днем рождения

17.11.2021, 18:38, Разное
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Актриса Агата Муцениеце призналась, что поздравила бывшего мужа Павла Прилучного с днем рождения. Она решила написать ему сообщение.
После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже много времени. После того, как пара объявила о расставании, стало известно, что звезда сериала «Мажор» встречается с актрисой Мирославой Карпович. Агата Муцениеце очень тяжело переживала развод. Ей было неприятно, что бывший муж так быстро нашел ей замену. Вместе они были почти десять лет. Муцениеце подарила Прилучному сына Тимофея и дочь Мию.

Не так давно актриса говорила, что у нее все еще присутствуют чувства к Павлу Прилучному. В связи с этим ей очень тяжело принять новые обстоятельства. К тому же развод артистов сопровождался громким скандалом. Агата Муцениеце обвинила отца своих детей в рукоприкладстве и публично заявила, что тот выгнал ее и наследников из дома. Позже знаменитости урегулировали все вопросы. Ради детей они смогли сохранить нормальные отношения.

5 ноября Агата Муцениеце поздравила Прилучного с днем рождения. Она объяснила, что ей просто захотелось это сделать.
После развода карьера актрисы стремительно начала развиваться. У нее появилось очень много работы в Сети и на ТВ. Сейчас Муцениеце принимает участие в проекте «Ледниковый период», где выступает с фигуристом Александром Энбертом, пишет портал «Глобал.МСК».



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