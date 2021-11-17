 

Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте

17.11.2021, 18:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <…> пока не поднималась», – цитирует ее ТАСС. Также она подчеркнула, что введение QR-кодов в РФ не ущемляет права человека.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.



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