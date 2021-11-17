Меркель заявила о возможном строительстве приютов для мигрантов в Белоруссии

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время очередного телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшемся 17 ноября, «не исключила косвенной финансовой помощи для строительства приютов для беженцев».

В публикации газеты Bild не отмечается, кто будет получателем помощи и на чьей стороне появятся приюты. В материале подчеркивается, что все договоренности должны одобрить в ЕС.

В ходе разговора политики пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и ЕС.

«Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Первый телефонный разговор, посвященный миграционному кризису, Лукашенко и Меркель провели в понедельник, 15 ноября.

Около 2 тыс. мигрантов с прошлой недели находятся на границе Польши и Белоруссии. Накануне была предпринята попытка прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применяли спецсредства. Латвия, Польша и Литва ранее обвинили Минск в создании миграционного кризиса.