Главреда «Муз ТВ» оштрафовали за пропаганду гомосексуализма

Мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, информирует пресс-служба суда.

«Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», – цитирует представителя суда РИА «Новости».

Ранее суд оштрафовал по этой же статье сам телеканал «Муз ТВ». Роскомнадзор выявил нарушения в эфире телеканала в ходе трансляции премии летом 2021 года. Ведомство посчитало, что транслировались материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

В отношении главреда и СМИ были составлены административные протоколы. В РФ транслировать запрещенную информацию можно только со знаком «18+» и в ночное время (после 23:00 по местному времени).

Ранее блогер Даня Милохин пришел на церемонию вручения премии в женском платье. В необычном виде появились также музыканты Давид Манукян и Филипп Киркоров.