Большинство украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 учителей, медиков и госслужащих – опрос

35% опрошенных выступают против этого.

71% респондентов считает нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% граждан – противоположного мнения.

Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста на коронавирус поддерживают 39% украинцев, против этого – 53%. Запрет на пользование общественным транспортом поддерживают 29% опрошенных, не поддерживают – 64%.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране по состоянию на 17 ноября сделано более 21 млн прививок. Вакцинированы 12,4 млн человек, из них получили первую дозу – 12,4 млн, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 млн человек.

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