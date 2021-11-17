 

Беларусь с 18 ноября прекращает поставки электроэнергии в Украину

17.11.2021, 18:30, Новости дня
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“Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей”, – сообщили в Минэнерго Беларуси.

Контекст:

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в “Укрэнерго” сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия “Белэнерго”, в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии. 

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания “Белэнерго” сообщила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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