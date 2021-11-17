Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео

В обнародованном видеоанонсе жена принца Гарри поделилась воспоминаниями, как начиналась ее актерская карьера.

По словам герцогини Сассекской, она приезжала на кинопробы на старом автомобиле, у которого не открывалась водительская дверь, и ей приходилось забираться через багажник.

“Я парковалась позади стоянки, открывала багажник и залезала в него, затем закрывала его за собой и ползла через весь салон”, – сообщила герцогиня Сассекская.

Дедженерес подчеркнула, что полная версия интервью с женой принца Гарри будет обнародована 18 ноября.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Принц Гарри – второй муж Меган Маркл. Ранее она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. Они расстались в 2013 году.

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