 

В сети показали, как нардеп от “Батьківщини” задремала в Раде. Видео

17.11.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он опубликовал видео, на котором видно, как нардеп сидела, “борясь” со сном в сессионном зале. В какой-то момент она закрыла глаза более чем на 20 секунд. 

“Анжелика Лабунская спит. Как думаете, что ей снится?” – пошутил Гончаров в подписи к видео. Он отметил представительницу “Батьківщини” в посте, но реакции Лабунской пока нет. 

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/1192775834582822/

Контекст:

Лабунской 54 года. Она прошла в Раду под №13 списка “Батьківщини”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Вопрос дня: Как правильно питаться в Новый год?

08.12 / Брейк-данс и серфинг включили в программу Олимпиады 2024

20.08 / Если Байден победит… The Times о возможных переменах во внешней политике США с уходом Трампа

23.08 / В НАТО аннексию Крыма Россией назвали “нелегальной” и “неморальной”

19.10 / Новые MacBook Pro выйдут с увеличенными клавишами в верхнем ряду

10.03 / Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием

08.07 / Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

14.01 / Раскрыты имена агентов ЦРУ, отторгавших Литву от СССР

30.12 / Суд не избрал меру пресечения Микитасю

27.07 / Эксперт назвал справедливым призыв единороссов компенсировать газификацию гражданам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика