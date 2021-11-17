В сети показали, как нардеп от “Батьківщини” задремала в Раде. Видео

Он опубликовал видео, на котором видно, как нардеп сидела, “борясь” со сном в сессионном зале. В какой-то момент она закрыла глаза более чем на 20 секунд.

“Анжелика Лабунская спит. Как думаете, что ей снится?” – пошутил Гончаров в подписи к видео. Он отметил представительницу “Батьківщини” в посте, но реакции Лабунской пока нет.

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/1192775834582822/

Контекст:

Лабунской 54 года. Она прошла в Раду под №13 списка “Батьківщини”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—