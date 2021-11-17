 

60 низкопольных вагонов появилось на трамвайных маршрутах в Москве с начала 2021 года

17.11.2021, 18:20, Разное
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В будущем москвичи будут передвигаться по городу только на экологически чистом и ультрасовременном общественном транспорте. Московский парк электробусов является самым крупным в Европе и одним из самых современных в мире. К 2029 году столица полностью перейдет на этот транспорт.

А к 2023-му планируется обновить весь трамвайный парк. Как отмечал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, трамваи – это экологичный и эффективный городской транспорт. Четыре города назад на линиях появились первые вагоны “Витязь-Москва”. Сегодня таких трамваев в столице уже свыше 400.

С начала 2021 года на 10 трамвайных маршрутах заменили старые вагоны на примерно 60 низкопольных. Они появились на маршрутах Краснопресненского депо, которое обслуживает север и северо-запад города. На них же выйдут восемь новых трехсекционных трамваев.

Современные вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки. От старых моделей они отличаются широкими проходами и большей вместимостью (70 место вместо 60). Низкий пол облегчает поездки пожилых людей и маломобильных граждан.

Кроме того, во всех вагонах есть система климат-контроля,
крепления для велосипедов и детских колясок, установлены медиаэкраны, USB-порты и разъемы USB Type-C для зарядки гаджетов.

Ранее сообщалось, что станцию метро “Пражская” и платформу Покровская МЦД-2 свяжет новая трамвайная линия. Ее протяженность составит 3,1 километра. На участке появится 15 современных остановок и регулируемые пешеходные переходы. Также планируется реконструировать улицы Чертановскую, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожную.

А еще в этом округе построят трамвайное депо, поскольку действующие предприятия практически исчерпали резерв, да и находятся достаточно далеко от южной части города. По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, сейчас в городе много так называемых “нулевых” маршрутов – когда пустой трамвай едет из центра в удаленные районы.



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