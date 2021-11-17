В ТиНАО продолжаются работы по модернизации системы электроснабжения

Население Новой Москвы стремительно растет. В быстроразвивающемся округе все инженерные системы должны быть надежными и работать без сбоев. В связи с этим столичные энергетики провели масштабную работу по повышению качества и надежности электроснабжения в ТиНАО.

Сейчас в Троицком и Новомосковском административных округах все старые неизолированные провода заменены на современные. На воздушных линиях электропередачи установлено почти 400 автоматических пунктов секционирования. Они могут отключить участок, если сеть перегружена.

В Новой Москве модернизировано свыше тысячи трансформаторных подстанций, внедрена интеллектуальная система управления электросетями, позволяющая дистанционно регулировать их работу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

А еще в ТиНАО, по его словам, постоянно проводят тренировки по отработке действий при ликвидации возможных нарушений электроснабжения потребителей. В этом принимают участие префектуры административных округов и ресурсоснабжающих организаций.

“Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является важной составляющей комфортной городской среды”, – отметил Бирюков.

В округе созданы дополнительные места базирования оперативных выездных бригад, чтобы специалисты быстрее реагировали на нештатные ситуации.

Кстати, на юго-западе столицы реконструируют и строят новые подстанции. Например, до конца 2021 года обновят подстанцию “Битца”. Ее мощность вырастет в пять раз. Питающий центр переведут на более высокий класс напряжения — 220 киловольт. Это позволит подключить новых абонентов. Повысится надежность электроснабжения потребителей ЮЗАО и ТиНАО.

А в 2023 году введут в эксплуатацию новую подстанцию “Саларьево”. Она появится в поселении Московский. Летом сообщалось, что оформлена вся необходима документация и проект проходит экспертизу. “Это очень важный объект, который позволит полноценно развиваться территории района Саларьево”, – подчеркивал директор по капитальному строительству АО “Объединенная энергетическая компания” Александр Воробьев.