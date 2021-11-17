Лесосибирский священник назвал божьей карой обрушение стеллажей с алкоголем на складе в Красноярске

Настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Лесосибирске протоиерей Иоанн (Бонгеффер) заявил, что авария на складе алкоголя в Красноярске была «карой и предупреждением» для жителей Красноярского края, злоупотребляющих спиртным.

Два огромных стеллажа с десятками тонн алкогольных напитков обрушились в среду на складе сети магазинов «Русский разгуляйка». По счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв, однако один сотрудник склада госпитализирован с травмами. Тысячи бутылок в результате обрушения разбились, а у уцелевших размокли и отклеились акцизные марки, поэтому продать их не удастся.

«Своей невоздержанностью в питие жители Красноярского края разгневали Господа. Он направил свой гнев на склад спиртного, и разрушил его. Многия литры высококачественных напитков безвозвратно утрачены. Алкомаркетам края грозит дефицит и запустение, а красноярцам – вынужденное воздержание. Это, повторяю, расплата за неумеренность!» – написал в протоиерей Иоанн на своей страничке в «Одноклассниках».

Ожидая перебоев с поставками горячительного, алкомаркеты региона поднимают цены. Священники призывают жителей края, которым не удастся купить спиртного, приходить в храмы и прикладываться к иконе «Неупиваемая чаша». Считается, что она не только снижает тягу к алкоголю, но и предотвращает алкогольный делирий, связанный с внезапным прекращением алкоголизации.

Жители Красноярска несут к разрушенному складу банки и бидоны в надежде выкупить по сниженной цене разлившиеся напитки. Те, у кого нет подходящих ёмкостей, приносят тряпки в надежде намочить их в алкоголе.

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