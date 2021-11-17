Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами

Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

«По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – цитирует ее слова ТАСС.

Также Попова рассказала, что повторная заболеваемость коронавирусом в РФ составляет в среднем 0,25-0,3%.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в РФ дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.

В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.

Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.