Украинце возмутил польский бургер «Гаудомор»

Диаспора украинцев в Польше назвала отвратительным название нового бургера сети ресторанов быстрого питания Burger King «Гаудомор» (Goudomor) из-за ассоциации с Голодомором.

На самом деле название бургера происходит от сыра «Гауда». В рекламе говорится, что в составе блюда «большая булка, двойная говядина, три куска сыра «Гауда», горчица, жареный лук», передает РИА «Новости».

Однако некоторые украинцы посчитали, что название «Гаудомор» вызывает ассоциации с «Голодомором».

«На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом», – заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.

Он пояснил, что тем, кто не имеет представления об истории, название ни о чем не скажет. Но людям, осведомленным, сразу напомнит об одном из величайших преступлений.

Голодомором на Украине называют голод в 1932-1933 годах. От голода пострадали также пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 млн – на Украине, два млн – в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 млн – в РСФСР.