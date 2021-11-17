Минпромторг заявил, что не ждет закрытия общепита из-за введения QR-кодов
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Минпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов в России, если будет принят закон о QR-кодах, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать», – цитирует министра ТАСС.
Поток посетителей будет зависеть от политики региона, касающейся ввода и реализации данного закона. Мантуров отметил, что большинство предприятий имеют прагматичный подход, если рассматривать альтернативы: работать по QR-коду или не работать совсем.
Увереннее себя сейчас чувствуют сетевые компании. Тяжелее же приходится именно индивидуальным предпринимателям.
«Но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», – отметил Мантуров.
Также он напомнил о выделении средств в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса.
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Ранее правительство внесло в Госдуму проект поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Закон вступит в силу с 1 февраля, а пока можно предъявлять отрицательный тест на коронавирус, медотвод или QR-код. Обязательными QR-коды будут до 1 июня 2022 года.
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