 

Минпромторг заявил, что не ждет закрытия общепита из-за введения QR-кодов

17.11.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинпромторг не ожидает закрытия кафе и ресторанов в России, если будет принят закон о QR-кодах, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать», – цитирует министра ТАСС.

Поток посетителей будет зависеть от политики региона, касающейся ввода и реализации данного закона. Мантуров отметил, что большинство предприятий имеют прагматичный подход, если рассматривать альтернативы: работать по QR-коду или не работать совсем.

Увереннее себя сейчас чувствуют сетевые компании. Тяжелее же приходится именно индивидуальным предпринимателям.

«Но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке», – отметил Мантуров.

Также он напомнил о выделении средств в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

  

Ранее правительство внесло в Госдуму проект поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Закон вступит в силу с 1 февраля, а пока можно предъявлять отрицательный тест на коронавирус, медотвод или QR-код. Обязательными QR-коды будут до 1 июня 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Панин: С собаками я только и сплю

20.08 / Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых отравителей Навального

11.04 / Названы сроки появления российского самолета-невидимки

20.08 / В учениях «Запад-2021» примут участие около 200 тыс. военнослужащих

18.12 / “Похудела очень”. Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру

03.02 / Суд отпустил ветерана Фортуну под домашний арест

29.03 / Диетолог посоветовал начинать худеть «с головы»

01.09 / Пушков заявил о провале визита Зеленского в США

06.01 / Лукашенко заявил, что он «намертво загнан» в одну команду с Путиным

23.12 / Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для властей разных уровней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика