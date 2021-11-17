Разумков отреагировал на слова Арахамии: Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а фракции уже нет

Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам Разумкова, депутатам говорят: “Будем увольнять твоих родственников, будем делать еще какие-то вещи”. Разумков сказал, что шла речь о лишении этих парламентариев мандатов, но сейчас вопрос “снят с повестки дня”.

Ему напомнили заявление главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, сказавшего накануне на брифинге, что из монобольшинства не будут исключать нардепов, которые вошли в состав МФО, и называвшего хайпом слова о давлении на них.

“Я понимаю, что кто-то рассказывает сегодня [нардепам от монобольшинства]: “Всех вас нашли на помойке”. Это не так. За каждого человека, пришедшего в парламент, голосовали люди. Многие факторы повлияли на это, но тем не менее. Достоинство должно быть в стенах парламента и уважение к коллегам. Не стоит так относиться, как вы только что сказали. Может получиться так, что в одно утро ты встанешь, а у тебя и фракции уже нет”, – отреагировал экс-спикер.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о планах создавать политическую силу. 14 ноября он сказал, что это “уже не секрет”.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов “Слуги народа”. Позже нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—