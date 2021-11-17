В Ужгороде открыли пункт анонимной вакцинации от COVID-19

“Чтобы вакцинироваться, не нужно будет указывать личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона). Чтобы можно было вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать номер [телефона] или имя, подписать соглашение, отдать его медицинскому работнику для того, чтобы тот получил юридическое право ввести вакцину”, – рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, анонимный кабинет будет работать без записи, круглосуточно и в нем есть все одобренные Минздравом Украины вакцины от COVID-19.

Инициатива по внедрению такого проекта принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета Федору Шандру, сообщает ZAXID.NET.

Профессор сообщил, что на Закарпатье, согласно социологическому исследованию, на руках у людей 4 тыс. фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Шандр считает, что у купивших фальшивый сертификат о вакцинации, с открытием анонимного кабинета появился спасти жизнь и здоровье.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Полностью вакцинированы от коронавируса 9 млн украинцев.

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