 

В Ужгороде открыли пункт анонимной вакцинации от COVID-19

17.11.2021, 17:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чтобы вакцинироваться, не нужно будет указывать личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона). Чтобы можно было вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать номер [телефона] или имя, подписать соглашение, отдать его медицинскому работнику для того, чтобы тот получил юридическое право ввести вакцину”, – рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

По его словам, анонимный кабинет будет работать без записи, круглосуточно и в нем есть все одобренные Минздравом Украины вакцины от COVID-19.

Инициатива по внедрению такого проекта принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета Федору Шандру, сообщает ZAXID.NET. 

Профессор сообщил, что на Закарпатье, согласно социологическому исследованию, на руках у людей 4 тыс. фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Шандр считает, что у купивших фальшивый сертификат о вакцинации, с открытием анонимного кабинета появился спасти жизнь и здоровье.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Полностью вакцинированы от коронавируса 9 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Боррель призвал власть в России допустить к Навальному врачей, которым он доверяет

24.10 / Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

12.02 / Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео

19.05 / В Кремле оценили сообщения о возможной отмене санкций по «Северному потоку – 2»

16.11 / Главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете антибелорусских санкций

26.11 / Intel остается лидером среди поставщиков полупроводниковой продукции

15.04 / НАТО поддержал новые санкции США против России. Альянс призвал снизить градус напряженности на границе с Украиной

21.09 / Трамп намерен номинировать женщину на вакантное место в Верховном суде

06.12 / Китайский зонд “Чанъэ-5” доставил лунный грунт на орбитальный комплекс

06.07 / Эрдоган объявил о доставке в Турцию “террориста”. Месяц назад тот исчез в Кыргызстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика