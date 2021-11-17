 

Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ

17.11.2021, 17:36, Новости дня
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В публикации отмечается, что принц Гарри получил приглашение от королевской семьи присоединиться к ним вместе со своей семьей в Сандрингеме во время рождественских каникул, однако принял решение воздержаться от поездки.

Собеседники издания подчеркнули, что королевский двор надеялся, что принц Гарри прилетит на каникулы в Великобританию, учитывая, что для Елизаветы II это будет первое рождество, которое она встретит без мужа, принца Филиппа.

Также предполагалось, что во время этого визита принц Гарри и его жена Меган могли бы познакомить Елизавету II со своей дочерью, которая летом этого года родилась в США. 

Контекст:

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми – сыном Арчи (2019) и дочерью Лилибет (2021) – проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Они переехали туда в 2020 году после того, как отказались исполнять королевские обязанности.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве “испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец”. Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри “делает карьеру”, а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов. 

10 ноября стало известно, что интервью принца Гарри и его жены Опре Уинфри исчезло с ее YouTube-канала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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