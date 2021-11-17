 

В Кривом Роге задержали мужчину, который делал в гараже поддельные COVID-сертификаты и продавал их по 1200 грн

17.11.2021, 17:36, Новости дня
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Мужчину задержали 16 ноября при передаче поддельного документа клиенту на улице.

В полиции сообщили, что он изготовлял поддельные сертификаты в гаражном помещении, используя готовые бланки и поддельные печати одного из медицинских учреждений. У мужчины изъяли сертификаты и печати с признаками подделки, мобильный телефон и флеш-носитель.

Правоохранители выяснили, что объявление о продаже подделок мужчина разместил на одной из торговых площадок в интернете, в течение месяца он сбывал поддельные документы по 1200 грн.

Открыто уголовное производство по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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