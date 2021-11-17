Дексаметазон не увеличивает смертность диабетиков с COVID-19



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Поскольку люди с сахарным диабетом входят в одну из главных групп риска по коронавирусу, доля таких пациентов в стационарах и отделениях интенсивной терапии очень велика. Чтобы оценить влияние дексаметазона на эту группу больных, учёные из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные свыше 2,2 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19 во время первой и второй волн заболеваемости в Великобритании.

С марта по апрель 2020 год в больницы попали 809 человек, и на тот момент клинические испытания дексаметазона ещё не были завершены, поэтому он широко не применялся. Во время второй волны с ноября 2020 года по январь 2021 года, когда были госпитализированы 1372 человека, стероид уже был включен в протоколы лечения COVID-19.

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Во время второй волны дексаметазон был назначен 68% пациентам, 35% из них страдали диабетом. Гипергликемия развилась у 19%, что потребовало дополнительного лечения, а у большинства диабетиков ухудшились симптомы заболевания.

Ещё у 12% человек в ходе лечения был впервые диагностирован диабет, и авторы исследования объясняют это тем, что некоторые пациенты могли не знать о своём заболевании до госпитализации. Кроме того, у 2% больных развился так называемый стероидно-индуцированный диабет. Специалисты отметили, что в большинстве случаев это состояние проходит после завершения лечения.

Вместе с тем терапия с применением дексаметазоном снизила риск смертности и тяжёлых осложнений на 56% у всех пациентов, как с диабетом, так и без него. Учёные считают эти выводы веским доказательством того, преимущества лечения кортикостероидом очевидно перевешивают риски.

Дексаметазон — это кортикостероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления при некоторых заболеваниях, в том числе онкологических. В июне 2020 года ВОЗ объявила результаты клинических испытаний дексаметазона в терапии госпитализированных пациентов с COVID-19 — смертность больных на ИВЛ снижается почти на треть, на кислородной поддержке на одну пятую. Сегодня этот препарат является стандартом лечения пациентов в «красных зонах» во всём мире, в том числе в России.