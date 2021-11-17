Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком

Государственное бюро расследований Украины объявило о завершении расследования дела по событиям Евромайдана. Главным обвиняемым оказался свергнутый в ходе тех беспорядков президент Виктор Янукович.

Его, а также некоторых чиновников из окружения свергнутого президента, обвинили в создании ОПГ, совершении терактов, превышении полномочий и препятствованию акциям протеста. О том, что может грозить за такой набор преступлений, во время брифинга рассказала генеральный прокурор Украины. При этом Киев понимает, что пока ему никто не собирается выдавать политика, однако в прокуратуре пообещали работать над этим вопросом.

“Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы”, – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Почти восемь лет минуло с событий, называемых Евромайдан. Массовые беспорядки, столкновения протестующих с силами органов правопорядка, стрельба до сих пор неустановленных снайперов в центре города – прошедшие годы не помогли разобраться в произошедшем.

Как бы то ни было, главным итогом Майдана стало свержение Виктора Януковича. Спасая собственную жизнь, он был вынужден покинуть Украину. Во время телеобращения к народу из Ростова-на-Дону политик подчеркнул, что остается легитимным главой государства. Впрочем, в Киеве на это заявление никто не обратил внимания.