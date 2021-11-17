Американцы разработали военный дрон нового поколения

Этот беспилотный летательный аппарат создан в американской компании General Atomics. По словам разработчиков, он предназначен для военных целей и отличается особой мощностью.

В частности, новый дрон может нести одновременно до шестнадцати ракет Hellfire. Одного этого факта достаточно, чтобы сделать вывод о предназначении БПЛА. Он станет частью ударных вооружений армии США.

Так как речь идет о военных технологиях, основные технические характеристики традиционно становятся тайной. И все-таки кое-что стало известно благодаря анализу отрывочных данных. В частности, мы знаем, что для начала полета необходима взлетная полоса длиной около 250 метров. Иначе говоря, с палубы авианосца дрон спокойно взлетит.