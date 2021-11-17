Пока россияне отдыхали, хакеры атаковали все, что можно

Последние длительные выходные запомнились специалистам по кибербезопасности как период массовых DDoS-атак. Очевидно, преступники решили, что руки у них развязаны, пока большинство специалистов, им противостоящих, ушли на несколько дней отдыхать и праздновать.

По сообщению компетентных источников, больше всего пострадали интернет-магазины. Об этом, в частности, сообщили в компании StormWall, а также из других профильных предприятий и департаментов крупных компаний.

На этот раз хакеры сосредоточились на различных распродажах и акционных предложениях торговых сетей и дилеров. В результате пострадало множество обычных граждан. Почти половина случаев отмечены при покупке электроники и бытовой техники. По данным «Ростелекома», с начала года в РФ количество такого рода хакерских атак увеличилось в два с половиной раза.