Врач Тимур Пестерев рассказал о вариантах окончания пандемии коронавируса

Эксперт Тимур Пестерев выразил свое мнение по поводу сценариев развития пандемии. Он считает, что коронавирус останется в обществе надолго.

Тимур Пестерев считает, что вирус сам по себе не исчезнет. Люди наплевательски относятся к ситуации в стране. Вакцинирование очень медленное, также можно увидеть массовое несоблюдение масочного режима и дистанция нигде не учитывается. С такими темпами ковид останется циркулировать в мире примерно как грипп еще долгие годы.

Врач сообщил, что люди в итоге обретут иммунитет к вирусу и будут легче переносить заражение. Возможно, в будущем возникнет популяция особей, нечувствительных к коронавирусу. Организм человека вырабатывает долгосрочный иммунитет, и бояться тяжело заболеть от нового штамма вируса не имеет смысла. Если не вакцинацией, то множественными смертями и большим количеством заболевших удастся приобрести коллективный иммунитет. Тимур Пестерев еще раз подчеркнул, что COVID-19 является очень вирулентным, и сценарий спонтанного исчезновения болезни для врача кажется сказкой.

Источник: www.m24.ru