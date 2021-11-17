 

Врач Тимур Пестерев рассказал о вариантах окончания пандемии коронавируса

17.11.2021, 16:50, Разное
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Эксперт Тимур Пестерев выразил свое мнение по поводу сценариев развития пандемии. Он считает, что коронавирус останется в обществе надолго.
Тимур Пестерев считает, что вирус сам по себе не исчезнет. Люди наплевательски относятся к ситуации в стране. Вакцинирование очень медленное, также можно увидеть массовое несоблюдение масочного режима и дистанция нигде не учитывается. С такими темпами ковид останется циркулировать в мире примерно как грипп еще долгие годы.

Врач сообщил, что люди в итоге обретут иммунитет к вирусу и будут легче переносить заражение. Возможно, в будущем возникнет популяция особей, нечувствительных к коронавирусу. Организм человека вырабатывает долгосрочный иммунитет, и бояться тяжело заболеть от нового штамма вируса не имеет смысла. Если не вакцинацией, то множественными смертями и большим количеством заболевших удастся приобрести коллективный иммунитет. Тимур Пестерев еще раз подчеркнул, что COVID-19 является очень вирулентным, и сценарий спонтанного исчезновения болезни для врача кажется сказкой.

Источник: www.m24.ru



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