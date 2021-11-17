В Skoda рассказали о 4 признаках недобросовестных диллеров

Люди часто пытаются сэкономить на приобретении авто и сталкиваются с недобросовестными диллерами. В Skoda рассказали, как покупая в интернете уберечь себя от обмана.

Мошенники часто могут заманить неопытного интернет-пользователя в ловушку, используя несколько простых приемов. Официальный диллерский центр Skoda объяснил, как отличить обман от правды, эксперты назвали 4 основных признака недобросовестного продавца.

Во-первых, людей может привлечь низкая стоимость автомобиля (на 200-400 тыс. дешевле). Тогда они не задумываясь подписывают договор, радуясь сэкономленным деньгам . В итоге плата за такую покупку может вырасти процентов на 20%. Мошенник это аргументирует дополнительными расходами на процент НДС и утилизационный сбор. Кроме того, вас могут обмануть с комплектацией, и продать автомобиль, который вообще не соответствует договору.

Во-вторых, должен насторожить низкий процент кредита. В большинстве случаев после подписания договора ставка резко вырастает.

Третьим признаком недобросовестного дилера является продажа арестованных, заложенных или б/у автомобилей под видом новых. Покупатель вовсе может не узнать об данной махинации, но это очень повлияет на дальнейшие попытки продать транспортное средство.

И последнее, при покупке автомобиля может возникнуть проблема с гарантией. Срок будет очень маленьким или условия эксплуатации не соответствуют норме. Нужно помнить, что серые дилеры не обеспечивают обслуживание автомобиля так как у них нет сертифицированной сервисной станции

Источник: speedme.ru