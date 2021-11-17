 

Генпрокуратура пригрозила Януковичу пожизненным заключением по делу «евромайдана»

17.11.2021, 16:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-главе Украины Виктору Януковичу и еще нескольким чиновникам грозит пожизненное заключение по делу «евромайдана».

«Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы», – цитирует РИА «Новости» генпрокурора страны Ирину Венедиктову.

Она добавила, что все фигуранты этого дела сейчас в бегах, большинство в России. Венедиктова отметила, что полиция понимает, что РФ их не выдаст, но Киев продолжит работать над привлечением их к ответственности.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь майдан Незалежности вышли сторонники евроинтеграции.  

На площади позже противостояли силовики и радикалы, а ответственность за гибель более 100 человек новые украинские власти возложили на политического оппонента – Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».



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