Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину

Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.