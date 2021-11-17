 

Белоруссия объявила о прекращении поставок электроэнергии на Украину

17.11.2021, 16:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей».

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
При этом «возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.



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