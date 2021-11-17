 

Путин назвал помехой для людей бюрократию в фармацевтике

17.11.2021, 16:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий обратил внимание на важность фундаментальных исследований в фармацевтике, при этом он назвал излишнюю бюрократию в этой сфере препятствием для появления на рынке новых лекарственных препаратов.

«Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок», – приводит его слова телеканал «Звезда».

При этом Путин отметил, что излишняя бюрократия мешает не только в гонке на мировых рынках, но и просто доводить до людей нужные препараты.

Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19.



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