 

Внучатая племянница рассказала, что будет с наследством Виктюка

17.11.2021, 16:42, Новости дня
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“Только его семья, а именно сестры Романа Григорьевича – моя тетя Кристина и моя бабушка Данута. Больше никто не претендует. Его московская квартира приватизирована и отошла семье, решаются юридические моменты. Пока [на нее] нет никаких планов. Все зависит от решения семьи, и пока это конфиденциальная информация”, – отметила Виктюк.

Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.

“Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы”, – сказал Виктюк в комментарии изданию “ГОРДОН”.

Умер Виктюк 17 ноября 2020 года в Москве в возрасте 84 лет в больнице после госпитализации с коронавирусом.

Похоронили режиссера во Львове под песню Show Must Go On и бурные овации.

В октябре 2021 года Театр Романа Виктюка в Москве организовал платные экскурсии “Неизвестный Виктюк” в квартиру режиссера.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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