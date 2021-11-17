 

Житель Киевской области продавал данные коммерческих предприятий на хакерских форумах – полиция

17.11.2021, 16:42, Новости дня
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В киберполицию обратился представитель частной фирмы, базы данных которой распространялись в интернете. Фигурант размещал предложения по сбыту конфиденциальной информации на форумах, цена базы колебалась в зависимости от количества данных.

“Также он оказывал услуги так называемого пробива, которые заключались в сбыте персональных данных по требованию третьих лиц. Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. По результатам изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для совершения преступления”, – рассказали в полиции.

Правоохранители нашли у жителя Киевской области базы данных коммерческих учреждений Украины. В них содержалась персональная информация относительно полумиллиона клиентов: сведения о дате рождения, фамилия, имя, отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков и номера телефонов.

Базы данных изъяли из незаконного обращения, а учетные записи, которые использовались для преступной деятельности, заблокировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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