 

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, дети получили травмы – полиция

17.11.2021, 16:42, Новости дня
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Авария произошла около 8.30 возле села Бышив Червоноградского района.

“Произошло столкновение между школьным автобусом, обслуживающим школу I-III ступеней села Бышив, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком DAF под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района”, – говорится в сообщении.

В автобуса, по предварительным данным, находилось 12 учеников. 16-летнего школьника госпитализировали с телесными повреждениями, диагнозы еще семерых детей уточняются.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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