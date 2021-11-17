Корниенко считает, что заявление нардепа Дмитрука о вступлении в партию “Слуга народа” “потерялось и не нашлось”

“По моим ощущениям, [Дмитрук] – не член партии. Его заявление [о вступлении в партию “Слуга народа”] потерялось и не нашлось”, – сказал Корниенко.

Он также сообщил, что вопрос об исключении членов из партии рассматривать на съезде политсилы не нужно. “Председатель сам принимает и исключает из партии”, – заявил Корниенко.

Контекст:

Дмитруку 28 лет, он родом из Козятина Винницкой области, он мажоритарщик, был избран в нардепы на 133-м округе в Одессе. Владеет двумя одесскими спортклубами, заявлял о намерении баллотироваться в мэры города, но в списке кандидатов его не было. Заявлял, что считает “педофилом” и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника, умершего 8 августа. По словам главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, является одним из нардепов-антивакцинаторов.

16 ноября 2021 года Дмитрука исключили из состава монобольшинства, о причинах такого решения не сообщалось, но с 8 ноября было известно, что он решил присоединиться к межфракционному объединению “Разумная политика”, которое возглавил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. О создании самого МФО официально объявили в Раде 16 ноября. Перед этим Разумков заявлял о давлении офиса Зеленского на нардепов, намеренных войти в его объединение, а



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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