 

“Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит”. Пугачеву раскритиковали за мини-платье

17.11.2021, 16:42, Новости дня
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Женщины позируют в кадре, стоя на пороге дома. Пугачева во время съемки была в черном мини-платье, а жена Юдашкина выбрала шифоновый наряд свободного кроя с принтом.

“В гостеприимном доме у Аллы и Максима! Наши любимые друзья! Спасибо за чудесный вечер”, – подписала фото Юдашкина.

“Юдашкина вышла замуж за дизайнера, поэтому и выглядит достойно, со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит”, – прокомментировали фото пользователи сети. 

“Алла все молодится”, – написали подписчики.

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Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вішла замуж за российского юмориста Максима Галкина. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Семья живет в подмосковной деревне Грязь. 

У Пугачевой также есть старшая дочь – 50-летняя российская певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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