«Идёт отлив»: учёный заявил об окончании четвёртой волны COVID-19 в России



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По оценкам специалистов ДНКОМ, за неделю в среднем количество положительных ПЦР-тестов по всем субъектам федерации снизилось с 13% до 11%. В регионах ситуация очень неоднородная: в Москве снижение с 8% до 5%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — с 4% до 3%, в Центральном федеральном округе — с 14% до 10%, в Северо-Кавказском федеральном округе — с 23% до 7%, в Уральском федеральном округе — с 12 до 8%, Южном федеральном округе — 9% до 5%.

Сокращается не только количество ПЦР-положительных тестов, но и число взятых проб, то есть образцов из носоглотки, которые россияне сдают в лаборатории, сообщил Андрей Исаев. Поскольку обычно это происходит в случае появления симптомов или после контакта с инфицированным, очевидно, что снизившийся спрос на ПЦР-тесты также утверждает в пользу постепенного снижения числа новых случаев.

«Тренд на понижение мы наблюдаем давно, но эти данные говорят о том, что начался „отлив“ волны заболеваемости. Мы ещё довольно долго будем наблюдать очень высокую смертность, минимум две–три недели: пациенты, заразившиеся в октябре и получившие тяжёлые осложнения, начнут умирать в больнице. Но вероятно, уже на этой неделе мы увидим плато, за которым последует постепенное снижение числа новых случаев».

Исаев Андрей

эксперт

Сооснователь и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ

Эксперт отметил, что четвертая волна COVID-19 оказалась самой смертоносной, но при этом самой короткой — в прошлом году она продолжалась значительно дольше и имела длинный «хвост». Кроме того, к новым случаям коронавируса прибавились и повторно переболевшие, есть даже случаи, когда люди заражались третий раз, и это было подтверждено ПЦР-тестами.

По словам Андрея Исаева, сейчас сложно делать какие-то прогнозы, но в целом, есть повод для очень сдержанного оптимизма. Если будет новая волна, то, скорее всего, не раньше февраля или весенних месяцев.

«Если не появится новых штаммов, то, возможно, эпидемия в РФ понемногу будет идти на спад. Кроме того, сейчас ведется разработка новых препаратов как для этиотропного лечения COVID-19, так и для профилактики, в том числе вакцин, нацеленных на дельта-вариант».

Исаев Андрей

эксперт

Сооснователь и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ

Эти выводы согласуются с данными федерального оперштаба: за минувшие сутки в РФ выявлено 36 626 случаев COVID-19, а по состоянию на 11 ноября число новых заболевших составило 40 759. Умерло 1247 пациентов. Всего же с начала пандемии в РФ выявлено более 9,1 миллиона случаев COVID-19, скончалось свыше 259 тысяч человек.