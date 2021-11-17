Собянин поручил выделить еще 5,6 млрд рублей на лечение больных ковидом

Дополнительные средства позволяют обеспечить своевременное и качественное лечение заболевших. Плановая и экстренная медпомощь по другим проблемам сохранится в полном объеме.

Источником дополнительных средств служит трансферт из федерального бюджета, предоставленный Москве 26 октября 2021 года.

Ранее Сергей Собянин сообщил о снижении количества заболевших и госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев уменьшилось на 23%, госпитализаций – на 19%. Он выразил благодарность москвичам, которые своевременно вакцинировались и соблюдали санитарные требования.

В Москве продолжается вакцинация от COVID-19. Прививочные пункты работают на базе городских поликлиник, в крупных торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе в ГУМе и Гостином дворе в самом центре столицы. Также москвичи могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 71 пункте.

Москва с 28 октября по 7 ноября жила в режиме нерабочих дней. Была приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжали работать.