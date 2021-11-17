Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на засилье иностранцев на курортах в период пандемии

Отдыхающие на египетских курортах россияне оставили более пяти тысяч жалоб на переполненные иностранцами отели и улицы городов.

«Мы прилетели всей семьей отдохнуть, расслабиться, думали хорошо провести время. Но когда увидели, сколько здесь приезжих, просто пришли в ужас. Столько бессовестных, наглых, не берегущих свое и чужое здоровье людей мы никогда не видели. У них же там сейчас пик заболеваемости, а они на курорты летят, бегут из чумной Европы нас заражать. В отеле номеров свободных не осталось, мы попросили администрацию, чтобы нас – русских, переселили всех на один этаж, дабы не пересекаться с иностранцами. Но одного этажа на всех нас не хватило, поэтому некоторым не повезло, и они делят второй этаж с приезжими. Если в ближайшее время властями или администрацией отеля ничего предпринято не будет, то мы улетим отсюда и больше не вернемся, сейчас, говорят, большие скидки на билеты в Турцию», – рассказала потерпевшая Наталья Жмыхарева.

По данным египетской газеты «Rahat al-hulqum», наибольшее количество жалоб было вызвано повышением цен на номера в отелях и апартаментах, также россиян не устроили переполненные пляжи и гостиницы, еще несколько человек пожаловалось на несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

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