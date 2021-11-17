Шведы представили технологию производства литиевых аккумуляторов из переработанных материалов

Шведская компания Northvolt, занимающаяся производством аккумуляторов, представила инновационную технологию, позволяющую выпускать литиевые батареи исключительно из вторсырья.

Как поясняют авторы идеи, кобальт, марганец и литий в данном случае будут добывать исключительно в процессе переработки старых аккумуляторов. При этом технология переработки не потребует больших затрат энергии.

Речь идет о применении низкоэнергетической гидрометаллургической технологии, уточняют шведские специалисты. По словам представителей Northvolt, в наше время уже начало накапливаться большое количество отработавших свой век современных аккумуляторов не только от электронных устройств, но и от электромобилей и специальной технике на электрической тяге.