 

Шведы представили технологию производства литиевых аккумуляторов из переработанных материалов

17.11.2021, 16:10, Новости дня
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Шведская компания Northvolt, занимающаяся производством аккумуляторов, представила инновационную технологию, позволяющую выпускать литиевые батареи исключительно из вторсырья.

Как поясняют авторы идеи, кобальт, марганец и литий в данном случае будут добывать исключительно в процессе переработки старых аккумуляторов. При этом технология переработки не потребует больших затрат энергии.

Речь идет о применении низкоэнергетической гидрометаллургической технологии, уточняют шведские специалисты. По словам представителей Northvolt, в наше время уже начало накапливаться большое количество отработавших свой век современных аккумуляторов не только от электронных устройств, но и от электромобилей и специальной технике на электрической тяге.



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