Шведы представили технологию производства литиевых аккумуляторов из переработанных материалов
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Шведская компания Northvolt, занимающаяся производством аккумуляторов, представила инновационную технологию, позволяющую выпускать литиевые батареи исключительно из вторсырья.
Как поясняют авторы идеи, кобальт, марганец и литий в данном случае будут добывать исключительно в процессе переработки старых аккумуляторов. При этом технология переработки не потребует больших затрат энергии.
Речь идет о применении низкоэнергетической гидрометаллургической технологии, уточняют шведские специалисты. По словам представителей Northvolt, в наше время уже начало накапливаться большое количество отработавших свой век современных аккумуляторов не только от электронных устройств, но и от электромобилей и специальной технике на электрической тяге.
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