 

«Синий экран смерти» вернулся в Windows 11

17.11.2021, 16:10, Новости дня
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Так называемый «синий экран смерти» отсутствовал в новой версии операционной системы Windows 11 еще на этапе бета-тестирования. Несколько месяцев назад сетевые блогеры много времени уделяли этому вопросу, указывая на то, что происходит якобы что-то необычное. Везде этот синий экран есть, а в «одиннадцатке» почему-то его нет.

Когда же об этом все начали забывать, разработчик возвратил в операционную систему тот самый «синий экран смерти».

Вместо него ранее возникал черный, говорят специалисты. Почему специалисты изменили свое решение относительно внешнего вида экрана в момент аварийного прекращения работы компьютера, не совсем понятно. Не исключено, что компания просто пытается лишний раз привлечь к себе внимание.



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