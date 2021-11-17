«Синий экран смерти» вернулся в Windows 11

Так называемый «синий экран смерти» отсутствовал в новой версии операционной системы Windows 11 еще на этапе бета-тестирования. Несколько месяцев назад сетевые блогеры много времени уделяли этому вопросу, указывая на то, что происходит якобы что-то необычное. Везде этот синий экран есть, а в «одиннадцатке» почему-то его нет.

Когда же об этом все начали забывать, разработчик возвратил в операционную систему тот самый «синий экран смерти».

Вместо него ранее возникал черный, говорят специалисты. Почему специалисты изменили свое решение относительно внешнего вида экрана в момент аварийного прекращения работы компьютера, не совсем понятно. Не исключено, что компания просто пытается лишний раз привлечь к себе внимание.