Опубликована информация о выпуске серверных процессоров Intel Sapphire Rapids

Представители компании Intel сообщили о скором выходе на рынок новых серверных процессоров и графических ускорителей. Речь идет о мощных чипах Sapphire Rapids, которые могут обеспечить до 64 Гб памяти в стандарте HBM2e. Скорость обработки или пропускная способность здесь составляет 410 Гбайт в секунду на один стек. А стандартный CPU получит до четырех.

Также известно, что процессоры получат графические ускорители Ponte Vecchio. По словам представителей компании Intel, сейчас идут переговоры с основными партнерами относительно порядка внедрения данных устройств в серверных системах.

Предполагается также, что новые процессоры станут основой для конструкции суперкомпьютера Aurora.