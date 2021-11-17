 

Вера Брежнева жалеет о строгом воспитании дочери

17.11.2021, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вера Брежнева поделилась изюминками воспитания дочери Сони Киперман. Звезда была не лучшей мамой.
Соня Киперман появилась на свет, когда Вере Брежневой было всего 19 лет. Несмотря на столь ранний возраст, певица хотела ребенка и тщательно готовилась к появлению дочери. Звезда рассказала, что изучала много литературы о материнстве. Когда ее перед родами положили в больницу, то даже смогла делиться с окружающими какими-то историями с книг.

Певица думала, что опыта с прочтенного материала ей достаточно для воспитания ребенка. Но сейчас, смотря на свою взрослую дочь, она не представляет ее с малышом в руках. Вера Брежнева признается, что была очень строга к своему первенцу. Звезда понимает, что допустила некоторые ошибки в кропотливом процессе воспитания. Певица и сама выросла в достаточно строгой семье, поэтому это отразилось на Соне Киперман. Брежнева добавила, что сейчас воспитывает свою младшую дочь Сару совершенно иными методами.

Источник: www.osnmedia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: Суд все время исчезает

29.01 / Забытая история: как русские Пекин брали

20.05 / В России будут проводить парады в честь победы в Отечественной войне 1812 года

23.08 / Скандалы: Энергетики заплатили за две статьи

26.05 / У опрятных хозяюшек на стенах жирных пятен нет: они пользуются хитрым “щитом” (стоит копейки, а кухню отмывать не нужно)

09.02 / У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

23.07 / Простая прогулка снижает риск развития 24 болезней, включая онкологию

06.07 / Священников РПЦ могут лишить неприкосновенности

17.09 / На «Кинотавр» Резо Гигинеишвили пришел с новой девушкой

22.01 / Расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову вынесли приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика