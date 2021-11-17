Вера Брежнева жалеет о строгом воспитании дочери

Вера Брежнева поделилась изюминками воспитания дочери Сони Киперман. Звезда была не лучшей мамой.

Соня Киперман появилась на свет, когда Вере Брежневой было всего 19 лет. Несмотря на столь ранний возраст, певица хотела ребенка и тщательно готовилась к появлению дочери. Звезда рассказала, что изучала много литературы о материнстве. Когда ее перед родами положили в больницу, то даже смогла делиться с окружающими какими-то историями с книг.

Певица думала, что опыта с прочтенного материала ей достаточно для воспитания ребенка. Но сейчас, смотря на свою взрослую дочь, она не представляет ее с малышом в руках. Вера Брежнева признается, что была очень строга к своему первенцу. Звезда понимает, что допустила некоторые ошибки в кропотливом процессе воспитания. Певица и сама выросла в достаточно строгой семье, поэтому это отразилось на Соне Киперман. Брежнева добавила, что сейчас воспитывает свою младшую дочь Сару совершенно иными методами.

Источник: www.osnmedia.ru