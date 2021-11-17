В Мосгорсуде объявили эвакуацию

Работники и посетители Мосгорсуда покидают здание в связи с объявленной эвакуацией, ее причина неизвестна, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Только что в здании Мосгорсуда была по громкой связи объявлена эвакуация. Все, кто в это время присутствовал в здании, устремились к выходу», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В понедельник в Большом театре начали проверку после сообщения о «минировании».