 

В Мосгорсуде объявили эвакуацию

17.11.2021, 15:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРаботники и посетители Мосгорсуда покидают здание в связи с объявленной эвакуацией, ее причина неизвестна, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Только что в здании Мосгорсуда была по громкой связи объявлена эвакуация. Все, кто в это время присутствовал в здании, устремились к выходу», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В понедельник в Большом театре начали проверку после сообщения о «минировании».



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