 

Патрушев обсудил с секретарем совбеза Армении вопросы региональной безопасности

17.11.2021, 15:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве рабочую встречу с коллегой из Армении Арменом Григоряном, сообщила пресс-служба аппарата СБ России.

«Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.

Во вторник минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном продолжаются локальные бои, применяются разные виды вооружения. В Баку заявили о семи погибших в боях на границе с Арменией.



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