Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
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В РФ необходимо нарастить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил президент страны Владимир Путин.
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», – потребовал глава государства, передает РИА «Новости».
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Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
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