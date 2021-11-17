Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19

В РФ необходимо нарастить скорость тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», – потребовал глава государства, передает РИА «Новости».

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Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.